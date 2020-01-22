Миллиардера «хакнул» принц наши заметки

Леонид Швец, автор haqqin.az

Набирает обороты совершенно необычная скандальная история, в которой действующими лицами оказались, ни много ни мало, богатейший человек мира в 2018 году Джефф Безос и саудовский кронпринц Мохаммед бен Салман.

Джефф и Маккензи Безос

9 январе 2019 года супруги Джефф и Маккензи Безос выступили с заявлением об окончании своего 25-летнего брака, в котором у них было четверо детей. В считаные часы журнал National Enquirer сообщил, что на протяжении нескольких месяцев не спускал глаз с миллиардера и обнаружил его связь с Лорен Санчес, журналисткой из Лос-Анджелеса, и проанонсировал 11-страничную статью с изобличающими адюльтер фотографиями и интимной перепиской Безоса с любовницей. Трудно сказать, какие были отношения у Безосов до развода и насколько скандал повлиял на бракоразводный процесс, но Маккензи получила безумные 37,5 миллиарда долларов отступных.

Одновременно служба безопасности владельца «Амазон» постаралась выяснить, откуда у National Enquirer оказалась информация, которую невозможно получить законным путем. Под подозрением оказался брат Лорен Санчес Майкл. Якобы он сторговался с изданием за 200 тысяч долларов. Сам Майкл Санчес отрицал свою причастность, но Безос был уверен, что это его рук дела, причем указывал на возможные политические мотивы.

Дело в том, что Джеффу Безосу принадлежит газета The Washington Post, оплот демократов и объект большой нелюбви Дональда Трампа. National Enquirer, наоборот, всячески поддерживает президента-республиканца, а его владелец Дэвид Пекер – давний друг Трампа. Именно представители этого издания улаживали отношения с женщинами, которые рассказывали об интимных приключениях с Дональдом Трампом. Майкл Санчес, в свою очередь, имел связи в кругах республиканцев. Картина операции по дискредитации важного спонсора Демократической партии и хозяина «нехорошей» газеты вроде бы была воссоздана.

И вот сейчас появляется текст в британской The Guardian, в котором сообщается со ссылкой на специалистов по безопасности, что взлом телефона Джеффа Безоса произошел с помощью видео, которой пришло ему в текстовом сообщении в приложении WhatsApp, полученном 1 мая 2018 года с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Видео содержало скрытую шпионскую программу, которая загрузилась на гаджет Безоса и сделала доступной всю имеющуюся на нем информацию.

"маленький принц" доволен

Это обстоятельство, если оно получит должное подтверждение, выводит скандал на совсем другой уровень. Известно, что будущему наследнику саудовского трона очень не нравились материалы о своей стране, которые появлялись на страницах The Washington Post. Писавший в эту газету журналист Джамаль Хашкаджи, по убеждению западных спецслужб, был убит на территории стамбульского консульства в октябре 2018 года по личному распоряжению кронпринца. Кроме того, известно о близких отношениях семьи Трампа и королевской семьи Саудовской Аравии. Именно сюда был первый международный визит Дональда Трампа в президентском качестве, а скандал с убийством журналиста Белый дом постарался замять. Так что вовсе не исключено, что наследный принц поучаствовал в операции по дискредитации Джеффа Безоса как в своих личных интересах, так и в порядке оказания услуги своему высокому американскому другу.

Нынешний скандал выходит за рамки выяснения отношений двух знаменитостей. В конце концов за каждым из них стоят огромные состояния. Мохаммед бен Салман пытается создать себе репутацию прогрессивного мыслителя и предпринимателя, который не только снимет свою страну с нефтяной иглы, но и создаст на ее территории инновационный рай, что требует колоссальных капиталовложений. Но и история с Хашкаджи, и нынешний хакерский инцидент сильно портят его образ и подрывают доверие. Иметь с ним общее дело становится для западных, да и не только западных бизнесменов высокого уровня не с руки.

А вообще, конечно, забавно наблюдать, как жертвами современных технологий и их слабых мест становятся сильные мира сего. Самые сильные!

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