Набирает обороты совершенно необычная скандальная история, в которой действующими лицами оказались, ни много ни мало, богатейший человек мира в 2018 году Джефф Безос и саудовский кронпринц Мохаммед бен Салман.

9 январе 2019 года супруги Джефф и Маккензи Безос выступили с заявлением об окончании своего 25-летнего брака, в котором у них было четверо детей. В считаные часы журнал National Enquirer сообщил, что на протяжении нескольких месяцев не спускал глаз с миллиардера и обнаружил его связь с Лорен Санчес, журналисткой из Лос-Анджелеса, и проанонсировал 11-страничную статью с изобличающими адюльтер фотографиями и интимной перепиской Безоса с любовницей. Трудно сказать, какие были отношения у Безосов до развода и насколько скандал повлиял на бракоразводный процесс, но Маккензи получила безумные 37,5 миллиарда долларов отступных.

Одновременно служба безопасности владельца «Амазон» постаралась выяснить, откуда у National Enquirer оказалась информация, которую невозможно получить законным путем. Под подозрением оказался брат Лорен Санчес Майкл. Якобы он сторговался с изданием за 200 тысяч долларов. Сам Майкл Санчес отрицал свою причастность, но Безос был уверен, что это его рук дела, причем указывал на возможные политические мотивы.

Дело в том, что Джеффу Безосу принадлежит газета The Washington Post, оплот демократов и объект большой нелюбви Дональда Трампа. National Enquirer, наоборот, всячески поддерживает президента-республиканца, а его владелец Дэвид Пекер – давний друг Трампа. Именно представители этого издания улаживали отношения с женщинами, которые рассказывали об интимных приключениях с Дональдом Трампом. Майкл Санчес, в свою очередь, имел связи в кругах республиканцев. Картина операции по дискредитации важного спонсора Демократической партии и хозяина «нехорошей» газеты вроде бы была воссоздана.

И вот сейчас появляется текст в британской The Guardian, в котором сообщается со ссылкой на специалистов по безопасности, что взлом телефона Джеффа Безоса произошел с помощью видео, которой пришло ему в текстовом сообщении в приложении WhatsApp, полученном 1 мая 2018 года с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Видео содержало скрытую шпионскую программу, которая загрузилась на гаджет Безоса и сделала доступной всю имеющуюся на нем информацию.