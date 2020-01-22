- Главная функция парламента - законотворческая. Именно поэтому свою кандидатуру на нынешних выборах в Милли Меджлис выдвинуло такое большое количество представителей молодежи. Как известно, порядка 60% населения Азербайджана составляет молодежь. Приблизительно столько же процентов молодежи, на мой взгляд, должно быть и в новом составе парламента.

"Стремление быть сопричастным к реформам, благодаря которым мы оставим будущим поколениям наших граждан сильное, экономически развитое, стабильное государство". Этими словами начал свое интервью haqqin.az кандидат в депутаты по Насиминско-Сабаильскому избирательному округу №23, член правления сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде, отвечая на вопрос, что подтолкнуло его к участию во внеочередных парламентских выборах.

Говоря о своих основных конкурентах на нынешних выборах, Заур Дарабзаде заявил, что с большим уважением относится к каждому из них: "Да, есть различие во взглядах на то, как быстрее достичь этих позитивных перемен. Но в том и состоит суть выборов, что избиратель, ознакомившись с предвыборными платформами кандидатов в депутаты, имеет возможность проголосовать за того из них, чья концепция ему покажется наиболее близкой, понятной, вызывающей доверие".

Что касается основных проблем избирателей округа, по которому Дарабзаде выдвигается в кандидаты, то член правления сети кинотеатров CinemaPlus сказал: "Общее число избирателей по данному округу - около 35 000 человек. Все они живут теми же надеждами, проблемами, радостями, что и граждане всего Азербайджана. Наибольшее число избирателей по данному округу в возрасте от 25 до 44 лет. Это те, кто уже сформировал или формирует определенные жизненные приоритеты. Их, конечно же, больше всего интересует вопрос наличия стабильной, хорошо оплачиваемой работы. Граждане, которым свыше 65 лет, составляют вторую по численности возрастную группу избирателей. Их больше интересуют вопросы пенсий. Плюс их волнует то, что в данном районе мало учитываются проблемы инвалидов. Безусловно, мы обязаны сделать жизнь этой категории граждан более комфортной. Все эти вопросы требуют нового подхода в контексте законотворчества. Для меня самое важное, наряду со всеми избирателями, это голос молодежи. Молодежь интересует вопрос самореализации, карьерного роста, работы "социального лифта". Как видим, решение всех интересующих, волнующих граждан вопросов требует принятия соответствующих законов. И именно поэтому, надеюсь, жители моего округа отдадут голос в пользу новых инициатив и выберут меня в депутаты Милли Меджлиса, чтобы принять участие в разработке и утверждении законов, облегчающих жизнь всех граждан Азербайджана".

Далее Дарабзаде назвал десять приоритетных, с его точки зрения, тем: это снижение налогов для молодых предпринимателей, упрощение получения банковских кредитов и снижение их процентной ставки для молодых предпринимателей, льготы и упрощение процесса получения ипотеки для молодых семей, строительство городков для молодежи и продажа в них квартир по льготным ценам, трудоустройство получивших образование за рубежом представителей молодежи, поддержка стартап-проектов и обеспечение льгот для их реализации, упрощение таможенных процедур и полная отмена государственных пошлин для экспортеров.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что появление в парламенте нового созыва молодых лиц и станет доказательством работы пресловутого "социального лифта" в Азербайджане, Дарабзаде подчеркнул: Насколько отлажено работает "социальный лифт" в Азербайджане, можно судить по тому числу молодых людей, что возглавили в последние годы ряд госведомств, министерства, госкомитеты и госагентства в Азербайджане. Главное, чтобы процесс не останавливался. Важно помочь в трудоустройстве лучших выпускников ведущих вузов страны, особенно оканчивающих университеты с красными дипломами, премированных во время учебы международными грантами и дипломами, устраняя существующие в настоящее время некоторые бюрократические проволочки. В данном вопросе программа Yüksəliş, инициированная президентом Ильхамом Алиевым, будет играть важную роль, и это нельзя не отметить.

Я, всегда опиравшийся исключительно на собственные трудолюбие и знания, прекрасно понимаю каждого из представителей нашей молодежи. Им нужна работа, им нужны гарантии востребованности у себя на родине. Государство должно обращать внимание не только на исключительно талантливых представителей молодежи, но и на тех, кто сейчас ищет хоть какую-то работу. Я убежден, что следует мощно двинуть вперед развитие сети современного профессионально-технического образования. Тем более что соответствующий закон Милли Меджлис уже принял. Теперь необходимо добиться реализации этого закона в повседневной жизни, нужно решать проблему с трудоустройством выпускников профессионально-технических учреждений. В частности, важно выделять государственные гранты тем НПО и таким проектам, которые ставят перед собой цель помочь молодым в получении профессии и, в конечном счете, в трудовой интеграции в общество.

Более подробная информация о кандидате: www.darabzadeh.az.