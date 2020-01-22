КСИР: Для убийства Сулеймани США использовали базу в Кувейте

Вооруженные силы США использовали беспилотники, которые поднялись с военной базы в Кувейте, для ликвидации командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде, пишет ТАСС.

"Для убийства Сулеймани американцы использовали целый ряд функций, - цитирует его агентство Tasnim. - Для этой цели в регионе были подняты беспилотники MQ-9, и большинство из них взлетели с базы "Али ас-Салям" в Кувейте".

По словам генерала, "иранские ВС были удивлены, поскольку также множество самолетов с тяжелым вооружением были подняты в воздух, и Тегеран не понимал, какие они преследуют цели". "Всего в операции было задействовано, по меньшей мере, четыре военных базы", - добавил он.