Сразу после новогодних каникул были подписаны договоры на реализацию пилотных проектов по возобновляемой энергии между Министерством энергетики страны и компаниями ACWA Power Саудовской Аравии и Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Как отметил премьер-министр Али Асадов, в результате успешной экономической политики президента Ильхама Алиева в стране полностью обеспечена энергетическая безопасность. В то же время часть реформ, проведенных в последние годы, связана именно с производством возобновляемой энергии. И сектор возобновляемой энергетики сегодня занимает важное место в развитии зеленой экономики в целом. А подписание новых договоров с зарубежными компаниями - один из серьезных шагов в этой сфере. Они предусматривают вложение инвестиций, что даст стимул национальной экономике, и обеспечат энергетическую устойчивость страны. Сотрудничество с ACWA Power и Masdar как с первыми зарубежными партнерами в области возобновляемой энергии внесет вклад в цели правительства, взаимные интересы, связанные с устойчивой, чистой энергией.

Иностранные компании заинтересованы в проектах Азербайджана, связанных с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с тем, чтобы вложить крупные инвестиции. Эту мысль часто подчеркивали в последнее время президент Ильхам Алиев и члены его команды. Кто-то мог подумать, что руководители страны просто отдают дань моде. Правда, ветряные и тепловые электростанции мы давно уже видим вдоль северной и западной (в Шамахинском направлении) автомагистралей. Но они невелики по масштабам, а, следовательно, и по мощности. А новые мощности вроде и не строятся. Но вот этой загадке пришел конец.

Напомним, что летом прошлого года глава государства подписал распоряжение об ускорении реформ в энергетическом секторе страны. Для расширения использования возобновляемых источников энергии были проведены интенсивные обсуждения о сотрудничестве с 9 международными энергетическими компаниями. Победителями трехэтапного конкурса и стали ACWA Power и Masdar. Причем, ACWA Power предстоит построить ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, а Masdar –солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. Годовой объем производства электроэнергии двух станций прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час. А суммарный объем инвестиций компаний составит более 300 млн долларов. Цифры, конечно, впечатляют. Но нужны ли нам такие мощности?

Азербайджан вложил в электроэнергетический сектор крупные инвестиции, и сегодня имеется 1000 МВт дополнительных электроэнергетических мощностей, которые экспортирует. По индексу доступности электроэнергии страна удостоена второго места в мире. Но всего 1 млрд кВт/час в год за счет возобновляемых источников энергии позволяет сэкономить примерно 245 млн кубометров природного газа. А если вспомнить, что в 2018 году в стране было выработано 25,2 млрд кВт/час электроэнергии, из которых только 2,04 млрд кВт/час приходится на долю возобновляемых источников, нетрудно подсчитать, сколько газа можно было сэкономить – около 15 млрд кубометров. То есть почти столько же, сколько планируется экспортировать в Турцию и Европу вместе. А сколько это составит к 2050 году, когда доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии у нас достигнет 85%. Чем больше энергии мы получим от солнца и ветра, тем больше газа сэкономим для собственных нужд и экспорта.

А арабские компании для реализации этих планов вполне подходят. Так, производственный портфель ACWA Power в энергосфере на глобальном уровне оценивается в 30,2 тыс. МВт установленной мощности, включая 8 тыс. МВт в сфере ВИЭ, а инвестиционный портфель – в 45 млрд долларов. Производственный портфель Masdar в сфере ВИЭ оценивается в 4 тыс. МВт установленной мощности, объем вложенных инвестиций - 8,5 млрд долларов. И подписанные с ними договора – это только начало той большой работы, которую в стране предстоит осуществить.

Уже весной текущего года планируется провести аукцион на восьми заранее выбранных географических территориях, из которых пять участков предназначены для ветроэнергетики, а три - для солнечной. В целом же экономический потенциал ветровой электроэнергии страны оценивается в 3 тыс. МВт, а солнечной - 20 тыс. МВт. Но, к сожалению, сегодня доля производства электроэнергии за счет традиционных источников (природного газа) составляет 91,9%, выработка же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет всего 8,1%. И лишь с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций доля ВИЭ составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт. Вот и спешит правительство увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Правда, такая энергия обходится дороже, но президент Ильхам Алиев указал четкий путь по переводу электроэнергетики на возобновляемые источники. Преимущества такого перехода, думается, объяснять не надо, достаточно вспомнить только об экологии. А ценовую разницу правительство будет покрывать субсидиями, как это и принято в развитых странах.