Израиль об отказе Зеленского посетить форум по Холокосту

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение. Об этом сообщили в пресс-службе мемориального комплекса Яд ва-Шем, передает израильское издание Ynet.

Ранее Зеленский заявил, что он сам и другие члены украинской делегации отказываются от своих мест на форуме в пользу выживших жертв Холокоста, которым сложно попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест, пишет РБК.

Зеленскому объяснили, что все оставшиеся в живых жертвы Холокоста, обратившиеся к организаторам в последние дни, получили ответ на свои запросы. Кроме того, музей не в состоянии привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент, сообщили в Яд ва-Шем. В мемориальном комплексе выразили сожаление в связи с тем, что подобный шаг сделан в день проведения мероприятия «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом».

Ранее Зеленский в Иерусалиме посетил Стену плача, где присоединился к молитве за мир в Украине, сообщили в пресс-службе офиса президента. Молитву прочитали главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.