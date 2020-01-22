Представители Клайпедского порта, в свою очередь, говорят, что их мощности позволяют переваливать 3 миллиона тонн для Беларуси.

Этот первый груз будет перекачан в цистерны на терминале Klaipedos nafta и далее по железной дороге до литовско-белорусской границы будет доставлен при помощи литовского же партнера — предприятия LG Cargo.

Сегодня утром в Клайпедский порт вошло судно с 80 тысячами тонн нефти из Норвегии. Таким образом открыт альтернативный канал поставок топливного сырья в адрес государственной компании «Белнефтехим» для белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».

Президент Беларуси не стал ждать помощи от Кремля после того, как не удалось заключить новое соглашение о поставках российского сырья с нового года. Хотя с 4 января поставки были частично возобновлены, строптивый, с точки зрения Москвы, глава республики дал указание искать альтернативу. Представители соответствующих ведомств быстро среагировали на указание Лукашенко - сразу же обратились в страны Балтии, Польшу, Норвегию. И те, как видно, откликнулись.

Позже А.Лукашенко подчеркнул, что необходимо снизить долю поставок из России до 30-40 процентов, а остальная часть должна будет идти через порты и территории стран Балтии и Украину. Напомним, что в прошлом году импорт нефти из России в Беларусь составлял 17,6 миллиона тонн.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, со своей стороны, предложил белорусам альтернативу поставкам нефти из России через Литву. В начале февраля он совершит визит в Беларусь и там собирается уже обсудить детали.

Белорусский президент всерьез озабочен осложнениями во взаимоотношениях с Россией в области топливной энергетики. Его удивляет нежелание Кремля давать согласие на поставки нефти из Казахстана через свою территорию — союзник отказывает союзнику. Проблемы в этой сфере больно бьют по бюджету Беларуси, не давая возможности развития инвестиций.

Интересно, что две страны-соседа подписали контракт на поставку в Беларусь в 2020 году 24 миллионов тонн сырья. Однако, как известно, с первых дней января труба «подсохла». Два белорусских завода работают на резервных запасах и поставках от компании российского миллиардера Михаила Гуцериева.

Отказ белорусов от большей части поставок из России — чувствительный удар, нанесенный большому соседу и партнеру по единому экономическому пространству, но в то же время ясный сигнал Западу о том, что президент А.Лукашенко, возможно, готовится «отчалить» от России и в других сферах сотрудничества и двигаться в сторону Евросоюза.

Об этом говорит дипломатическая активность в этом направлении. Так, недавно в Минске состоялась рабочая встреча премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша с президентом А.Лукашенко. Ответный визит в Ригу белорусский глава государства нанесет в первые дни апреля.

Белорусский лидер в последнее время на фоне слухов о «поглощении» его страны «большим братом» стал проявлять большую самостоятельность в проведении зарубежной политики, не оглядываясь на Кремль. И это делает его привлекательнее для Европы...