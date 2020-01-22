Британская королева подписала Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщил лидер палаты общин (нижняя палата британского парламента) Джейкоб Рис-Могг в Twitter.

«Билль о выходе из ЕС получил королевскую санкцию», — говорится в сообщении. Таким образом документ обрел статус закона, отмечает Reuters. Британский премьер-министр Борис Джонсон формально подпишет документ в ближайшие дни.

Представители Евросоюза планируют подписать соглашение в ближайшие дни, при этом на 29 января намечена его ратификация в Европарламенте. Великобритания и ЕС также должны будут заключить торговое соглашение.

Brexit запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу. После этого до конца 2020 года продлится переходный период.

22 января сообщалось, что парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза.