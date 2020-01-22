Европа уберет все российское из ракеты Vega

Все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны, заявил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

«В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E», — сказал менеджер.

По его словам, украинские и российские комплектующие будут заменены на европейские.