Отдел информации 19:59

Сепаратистский режим Нагорного Карабаха продолжает арменизацию и персизацию историко-культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана. После реставрации при участии иранских архитекторов объявленной «иранской» знаменитой мечети «Говхарага» в Шуше карабахские сепаратисты заявили о начале реставрации Шушинской крепости.

Как говорится в заявлении так называемого «министерства культуры и туризма НКР», знаменитая крепость Шуши будет отреставрирована в 2020 году. Также будут продолжены реставрационные работы в мечети «Говхарага». Оккупанты собираются начать реставрацию культурных и исторических памятников и на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, а также крепости XV века «Мирик» в Лачинском районе.