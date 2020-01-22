Началась армянизация и Шушинской крепости новый скандал
Сепаратистский режим Нагорного Карабаха продолжает арменизацию и персизацию историко-культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана.
После реставрации при участии иранских архитекторов объявленной «иранской» знаменитой мечети «Говхарага» в Шуше карабахские сепаратисты заявили о начале реставрации Шушинской крепости.
Как говорится в заявлении так называемого «министерства культуры и туризма НКР», знаменитая крепость Шуши будет отреставрирована в 2020 году. Также будут продолжены реставрационные работы в мечети «Говхарага».
Оккупанты собираются начать реставрацию культурных и исторических памятников и на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, а также крепости XV века «Мирик» в Лачинском районе.
Шушинская крепость – это крепостная стена, которая опоясывает историческую часть города Шуша. Сначала город-крепость, основанный в 18 веке, в честь ее основателя Панахали хана называли крепость Панахабад. Позже просто Крепостью. Через некоторое время народ начал называть ее шушинской крепостью, а потом упростил до омонима Шуша. Название Шуша было взято, видимо, от расположенного рядом села Шушакенд.
Участок, где была построена эта крепость, представляет собой горное плато с многочисленными холмами и оврагами и западным амфитеатром. Самая высокая часть плато выше уровня моря на 1600 метров, самая низкая – 1300 метров. В крепости было трое основных ворот: «Гянджа», «Иреван» и «Агоглан». Их названия часто упоминаются в исторических источниках, а также указаны в генеральном плане города Шуша, который был подготовлен в 19 веке.