Стрелку часов Судного дня перевели вперед

Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу ядерной катастрофы, перевели на 20 секунд вперед. Об этом говорится в бюллетене на сайте проекта.

«Часы Судного дня теперь ближе к полуночи, чем когда-либо в своей истории (с 1947 года)», — начинается сообщение.

В проекте участвуют 13 нобелевских лауреатов. В четверг, 23 января, они перевели стрелку часов Судного дня на 23.58 и 20 секунд. Таким образом до полуночи, которая означает катастрофу, осталось ровно 100 секунд.

Ученые отметили, что в современном мире человечество сталкивается с двумя самыми главными угрозами. Первая — ядерная война, вторая — изменение климата.