Глава ЦИК предупредил кандидатов из-за соцсетей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) неоднократно обращалась к кандидатам в связи с социальными сетями. Об этом на сегодняшнем заседании WBR сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает Trend.

Председатель ЦИК отметил, что в ходе агитации в соцсетях кандидаты должны действовать согласно требованиям Избирательного кодекса: «Выполняйте требования и ведите себя во время агитации в социальных сетях в соответствии с требованиями Избирательного кодекса».