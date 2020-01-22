США приостановили операции против ИГИЛ

Американский госдеп решил временно отложить операции в Ираке по противодействию террористической организации «Исламское государство». Об этом сказал спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри, говорится в Twitter госдепа.

Причиной временной приостановки стало изменение приоритетов США. По словам Джеффри, основной задачей страны стало обеспечение безопасности сил, которые также подготавливают армию Ирака.

Он добавил, что большую роль в деятельности коалиции может сыграть участвующий в операциях альянс НАТО. Но решение о продолжении операции будет после консультаций с властями Ирака.

В заключение Джеффри пообещал, что американская сторона не откажется от борьбы с боевиками на территории Ирака.