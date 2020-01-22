Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез

Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Клод - Фабьена, Флорана и Эмильена, пропал без вести в северном Квебеке (Канада). Об этом сообщает Lejsl.

По информации издания, Клод-старший вместе с группой из восьми человек и гида отправился кататься на снегоходах в горы. Там часть группы провалилась под лед — троим удалось выбраться из воды, остальные исчезли. Их поиски продолжаются.

Отмечается, что трое выживших не пострадали, гид скончался от полученных травм в больнице.