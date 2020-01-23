Американские военные перехватили российского генерала

У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии. Об этом заявил в госдепе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает «Интерфакс».

Он отметил случай, когда американцы «перехватывали» российского генерал-майора, следовавшего в Манбидж. Тогда инцидент удалось урегулировать по каналам коммуникации между военными двух стран — по тем же каналам, по которым удалось договориться, чтобы самолеты российских ВКС не летали над занятыми американцами районами.

Джеффри уточнил, что проблемы начались около 14 месяцев назад, когда российские войска усилили активность в том районе.

Имя перехваченного российского генерала не называется.