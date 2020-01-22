Соглашение о Brexit одобрили в комитете Европарламента
Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал соглашение о Brexit. Решение было принято на экстренном заседании, объявил глава комитета Антонио Таяни, передает ТАСС.
Уточняется, что из 26 членов комитета за одобрение документа проголосовали 23 человека, трое были против.
Теперь по документу должна проголосовать пленарная сессия Европарламента. Предполагается, что голосование пройдет 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 января.