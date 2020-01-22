У США появился «летающий авианосец»

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.

Таким образом издание прокомментировало испытания, проведенные в ноябре 2019 года недалеко от города Солт-Лейк-Сити (штат Юта), в ходе которых X-61A, запущенный с C-130 Hercules, находился в воздухе 101 минуту.

В мае 2018 года Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США опубликовало в YouTube ролик, в котором подробно показано развертывание в рамках программы Gremlins небольших летательных аппаратов.