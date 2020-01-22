В Дагестане раскрыли ячейку религиозных экстремистов

В Дагестане раскрыта ячейка религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Об этом агентству РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

В ходе совместных оперативных мероприятий, проведенных ФСБ и МВД России, были задержаны шесть граждан России из числа лидеров и активных членов ячейки. Во время обысков по их адресам проживания также была обнаружена экстремистская литература.

По данным Следственного управления СК по республике, четверо экстремистов задержаны, двоих отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении