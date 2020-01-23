Premium Bank – первым избавился от стереотипов и создал свое частное Облако

Хорошо оценивая тенденции и потребности рынка, Premium Bank извлекает пользу из того, что департамент информационных технологий, являясь неотъемлемой частью структуры организации, переходит из разряда кост-центров в категорию профит-центров.

Сегодня одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает постоянное внедрение нововведений с использованием самых современных информационных технологий. При этом подходы к решению коммерческих задач у коммерческих банков заметно видоизменились. Банки практически превращаются в Фин-Тех компании, которыми движет поиск инноваций в новом цифровом мире

Банк рассматривает департамент информационных технологий, в первую очередь, как центр инноваций. Именно поэтому сразу становится заметно, как принимаются решения по скорейшему переходу от старой традиционной концепции к новой облачной динамически гибкой инфраструктуре. Таким образом, устраняется главное препятствие развития – рутинная работа в сложной нагроможденной среде.

Перенос в собственную облачную среду служб разработки и тестирования новых продуктов, всех основных приложений и модулей АБС, включая новые сервисы Internet Banking и Mobile Banking, гарантирует банку гибкое и беспрепятственное развитие на многие годы вперед. По сути, теперь сила и время ай-ти специалистов направлены на развитие новых технологий, а не на ежедневные заботы о том, как поддерживать текущую инфраструктуру, либо добавить новый сервер, и что потом делать со старым. Наверное, многим знакома подобная ситуация с бесконечным поиском компромисса…

Фактически, Premium Bank совершил резкий прорыв, отказавшись от многих стереотипов. Прошло совсем немного времени с момента перехода, но уже ощутимы многие новые преимущества.

Прежде чем сделать выбор, специалисты банка тщательно изучали технологии и решения разных производителей из списка мировых лидеров в этой области. Функциональные возможности NUTANIX, удобство управления, высокая производительность, исключительная надежность и уникально гибкие возможности будущего развития – все эти характеристики получили высочайшие баллы оценки.

Количество внедрений NUTANIX во всем мире и успех на платформе LENOVO в Азербайджане впечатляют многих. Успешных примеров перехода на NUTANIX в Азербайджане достаточно. Например, в Центральном банке Азербайджана выбор платформы NUTANIX для Центрального Реестра Цифровой Идентификации на основе Blockchain говорит о многом. Как известно, в Центральном банке практически все транзакционные системы переводятся на NUTANIX, включая переход с систем Oracle Exalytics.

По информации представителей LENOVO, помимо Центрального Банка, уже многие организации в Азербайджане осуществили переход на NUTANIX, среди них Delta Telecom, Bona Dea Hospital, Информационно-вычислительный центр при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, Tabaterra, Центральная Избирательная Комиссия, государственные структуры и многие другие.

Среди крупных иностранных банков нельзя не отметить Société Générale, который совершил экономический скачок, переведя все свои ай-ти службы в собственный Enterprise Cloud на базе NUTANIX кластера, состоящего из более чем 1000 узлов.

Некоторые по ошибке полагают, что Enterprise Cloud и гипер-конвергенция (Hyper-Convergency) — это одно и то же. Но это как ни одинаковые, так и не взаимоисключающие концепции и технологии. Инфраструктура Enterprise Cloud может быть создана на базе практически любых технологий - на обычной архитектуре в комбинации серверов и систем хранения данных, на гипер-конвергентной платформе, и даже на системах класса мэйнфрейм.

В Premium Bank рассматривали различные сценарии, и остановились на гипер-конвергентной платформе с использованием расширенного набора программного обеспечения для гипер-конвергенции и Enterprise Cloud от одного поставщика – NUTANIX, а оборудование – LENOVO, с которым у банка уже имелся успешный многолетний опыт работы.

На нашем рынке информационных технологий бытует информация, что некоторые заказчики иногда немного скептически относятся к NUTANIX, так как, по их мнению, технология является достаточно новой и обладает ограниченным количеством специалистов для администрирования по сравнению, например, с VMware. Компания VMware разрабатывает отличные продуты. Однако отыскать в Азербайджане квалифицированных специалистов по другим важным модулям Enterprise Cloud достаточно нелегко, в частности, по vSAN в гипер-конвергенции, NSX в безопасности и микро-сегментации, vRealize в автоматизации и т.д.

Следует отметить, что NUTANIX не такая уж и молодая компания, а их решениям, которые стоят у истоков создания индустриальных гипер-конвергентных решений, уже более 10 лет. Согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, за последние три года NUTANIX занимает место лидера.

Premium Bank включил в проект полный стек лицензий по функционалу гипер-конвергенции и практически все компоненты относящиеся к высшему уровню абстракции и управления Enterprise Cloud, тем самым получилось топология - Enterprise Cloud over HCI (Hyper-Convergent Infrastructure).