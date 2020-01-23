Premium Bank – первым избавился от стереотипов и создал свое частное Облако
Сегодня одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает постоянное внедрение нововведений с использованием самых современных информационных технологий. При этом подходы к решению коммерческих задач у коммерческих банков заметно видоизменились. Банки практически превращаются в Фин-Тех компании, которыми движет поиск инноваций в новом цифровом мире
Хорошо оценивая тенденции и потребности рынка, Premium Bank извлекает пользу из того, что департамент информационных технологий, являясь неотъемлемой частью структуры организации, переходит из разряда кост-центров в категорию профит-центров.
Банк рассматривает департамент информационных технологий, в первую очередь, как центр инноваций. Именно поэтому сразу становится заметно, как принимаются решения по скорейшему переходу от старой традиционной концепции к новой облачной динамически гибкой инфраструктуре. Таким образом, устраняется главное препятствие развития – рутинная работа в сложной нагроможденной среде.
Перенос в собственную облачную среду служб разработки и тестирования новых продуктов, всех основных приложений и модулей АБС, включая новые сервисы Internet Banking и Mobile Banking, гарантирует банку гибкое и беспрепятственное развитие на многие годы вперед. По сути, теперь сила и время ай-ти специалистов направлены на развитие новых технологий, а не на ежедневные заботы о том, как поддерживать текущую инфраструктуру, либо добавить новый сервер, и что потом делать со старым. Наверное, многим знакома подобная ситуация с бесконечным поиском компромисса…
Фактически, Premium Bank совершил резкий прорыв, отказавшись от многих стереотипов. Прошло совсем немного времени с момента перехода, но уже ощутимы многие новые преимущества.
Прежде чем сделать выбор, специалисты банка тщательно изучали технологии и решения разных производителей из списка мировых лидеров в этой области. Функциональные возможности NUTANIX, удобство управления, высокая производительность, исключительная надежность и уникально гибкие возможности будущего развития – все эти характеристики получили высочайшие баллы оценки.
Количество внедрений NUTANIX во всем мире и успех на платформе LENOVO в Азербайджане впечатляют многих. Успешных примеров перехода на NUTANIX в Азербайджане достаточно. Например, в Центральном банке Азербайджана выбор платформы NUTANIX для Центрального Реестра Цифровой Идентификации на основе Blockchain говорит о многом. Как известно, в Центральном банке практически все транзакционные системы переводятся на NUTANIX, включая переход с систем Oracle Exalytics.
По информации представителей LENOVO, помимо Центрального Банка, уже многие организации в Азербайджане осуществили переход на NUTANIX, среди них Delta Telecom, Bona Dea Hospital, Информационно-вычислительный центр при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, Tabaterra, Центральная Избирательная Комиссия, государственные структуры и многие другие.
Среди крупных иностранных банков нельзя не отметить Société Générale, который совершил экономический скачок, переведя все свои ай-ти службы в собственный Enterprise Cloud на базе NUTANIX кластера, состоящего из более чем 1000 узлов.
Некоторые по ошибке полагают, что Enterprise Cloud и гипер-конвергенция (Hyper-Convergency) — это одно и то же. Но это как ни одинаковые, так и не взаимоисключающие концепции и технологии. Инфраструктура Enterprise Cloud может быть создана на базе практически любых технологий - на обычной архитектуре в комбинации серверов и систем хранения данных, на гипер-конвергентной платформе, и даже на системах класса мэйнфрейм.
В Premium Bank рассматривали различные сценарии, и остановились на гипер-конвергентной платформе с использованием расширенного набора программного обеспечения для гипер-конвергенции и Enterprise Cloud от одного поставщика – NUTANIX, а оборудование – LENOVO, с которым у банка уже имелся успешный многолетний опыт работы.
На нашем рынке информационных технологий бытует информация, что некоторые заказчики иногда немного скептически относятся к NUTANIX, так как, по их мнению, технология является достаточно новой и обладает ограниченным количеством специалистов для администрирования по сравнению, например, с VMware. Компания VMware разрабатывает отличные продуты. Однако отыскать в Азербайджане квалифицированных специалистов по другим важным модулям Enterprise Cloud достаточно нелегко, в частности, по vSAN в гипер-конвергенции, NSX в безопасности и микро-сегментации, vRealize в автоматизации и т.д.
Следует отметить, что NUTANIX не такая уж и молодая компания, а их решениям, которые стоят у истоков создания индустриальных гипер-конвергентных решений, уже более 10 лет. Согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, за последние три года NUTANIX занимает место лидера.
Premium Bank включил в проект полный стек лицензий по функционалу гипер-конвергенции и практически все компоненты относящиеся к высшему уровню абстракции и управления Enterprise Cloud, тем самым получилось топология - Enterprise Cloud over HCI (Hyper-Convergent Infrastructure).
NUTANIX сертифицирован на аплайнсах и серверах всех ведущих производителей – это также выделяет его из конкурентов, которые, как правило, работают только на собственной серверной платформе. Свой выбор в пользу платформы LENOVO банк обуславливает, в первую очередь, ее непревзойденной надежностью.
Ранее в Premium Bank использовали VMware для задач виртуализации приложений. Сейчас осуществлен переход на гипервизор NUTANIX AHV. По информации из банка, администраторы очень довольны набором его возможностей, удобством и простотой управления. Буквально за неделю специалисты с легкостью освоили AHV и профессионально приступили к администрированию.
В Premium Bank кардинально изменили концепцию ай-ти инфраструктуры – вот что означает, цифровая трансформация в действии. С даты заключения контракта с подрядчиком Fominov Consulting на поставку оборудования, внедрение решения и полный переход в производственное использование понадобилось ровно 2 месяца. Все было выполнено в точном соответствии с утвержденным планом, все системы были переведены в новую облачную инфраструктуру без остановок обслуживания клиентов, включая 24*7 Internet Bank и Mobile Bank.
Проектная группа банка совместно с командой подрядчика потратили большую часть времени на планирование, анализ и формирование технического проекта внедрения и перехода. Миграция данных, приложений и переключение на NUTANIX прошли быстро и гладко. Конечно же, тут нельзя не отметить высочайший уровень профессионализма инженеров Fominov Consulting.
Основным своим приоритетом Premium Bank выделяет достижение максимального уровня надежности, поэтому изначально в банке принялись за создание облачной среды, которая способна заложить максимальный уровень надежности и отказоустойчивости. Результаты стресс тестов полностью подтвердили безупречный уровень надежности. Архитектура построена по принципу исключения единых точек отказа как в отдельном звене кластера, так и на уровне глобального взаимодействия самого кластера в целом. В конфигурациях заложена небольшая избыточность, что позволит приложениям беспрерывно работать даже при многократных отказах любых модулей оборудования. Используемые системы управления и автоматизации NUTANIX Prism и NUTANIX Calm обеспечивают полностью автономную работу и самоуправление, т.е. вычислительные ресурсы распределяются в зависимости от сценариев, ситуации, приоритетов и потребностей приложений. Это очень удобно, потому что значительно экономится время системных администраторов, и что самое важное, значительно снижаются технические риски, чаще всего связанные с несвоевременной и/или неверной реакций на незапланированное событие.
Тесты производительности новой инфраструктуры продемонстрировали высокие результаты. Особенно в банке отметили исключительную IOPS производительность работы распределенной системы хранения данных в гибридном режиме HDD+SSD, причем с включенным шифрованием данных на всех носителях.
В рамках основного проекта в Premium Bank внедрили централизованное файловое хранилище с системой аудита атрибутов безопасности, постоянным мониторингом эффективности, поиском и обнаружения аномалий. Надзорные органы требуют от банков соблюдения множества норм безопасности, одним из которых является контроль над правами доступа к пользовательским файлам. Этот функционал был реализован с применением модуля NUTANIX Files в режиме единой интеграции управления облачной инфраструктуры.
Специалисты Premium Bank cпроектировали облачную среду в полном соответствии международному стандарту безопасности для платежных систем PCI-DSS, поэтому была внедрена технология микро-сегментации и визуализации сети на базе продукта NUTANIX Flow. Использование микро-сегментации позволило банку оптимизировать расходы на оборудование, а также по статьям, относящимся к защите конфиденциальных данных. Для усиления мер безопасности данных используется шифрование данных на всех дисковых носителях.
Инвестиции в NUTANIX Flow полностью себя оправдали. Без этого модуля или его аналога для соответствия надлежащим требованиям к информационной безопасности банку пришлось бы физически разделять аппаратную инфраструктуру на несколько основных сегментов – 1) основные системы и бэк-офис; 2) среда разработки и отладки приложений; 3) мобильный банк, интернет банк и модули работы с платежными картами. Очевидно, что такой подход требует примерно в три раза больше оборудования и лицензий, усложняется управление и значительно снижается эффективность использования вычислительных ресурсов. Другими словами, теряются все существенные преимущества концепции Enterprise Cloud. Создавать облачную и/или развернутую гипер-конвергентную инфраструктуру без микро-сегментации – это либо серьезные риски в информационной безопасности, либо чрезмерно завышенные расходы на оборудование.
Руководство Premium Bank дает высокую оценку достигнутым результатам и с большой благодарностью отмечает компанию Fominov Consulting за блестяще выполненный проект, инновационный подход и профессионализм.