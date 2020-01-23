Жириновский раскрыл тайну гибели СССР

Одной из главных причин распада Советского Союза стала однопартийная система, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, если бы Коммунистическая партия (КПСС) согласилась на разделение на две фракции, СССР существовал бы до сих пор.

«Если бы коммунисты согласились в свое время разделить КПСС на две партии, консервативную и социал-демократическую, и между ними была бы реальная конкуренция, то Советский Союз был бы вечным!» — написал Жириновский в Telegram.

Официально СССР прекратил свое существование 25 декабря 1991 года.