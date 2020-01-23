Нефтяные скважины ИГИЛ, который все еще не убили оперативный комментарий
США приняли решение временно отложить операции в Ираке по противодействию «Исламскому государству». Причиной паузы названо «изменение приоритетов» Вашингтона.
С ИГИЛ, конечно, как-то неудобно получилось. По всем официальным документам – что в Штатах, что в России, что в отчетах международной антитеррористической коалиции - оно проходит как уничтоженное. Причем побеждали его несколько раз, да еще и в самых различных позициях – и в Ираке, и в Сирии, и вообще везде - от Африки до Афганистана. Словом, где встретят – там и победят.
И только, по всей видимости, низкий культурный уровень боевиков и руководства «Исламского государства», не читающих газет, не позволяет им узнать о том, что они уже разгромлены. Плюс к этому – упрямство военных, им только бы пострелять, а то, что война с «Халифатом» закончена, они признавать отказываются, все воюют.
В итоге необразованность одних и твердолобость других приводит к совершенно анекдотическим ситуациям. На днях одним из спецподразделений американской армии в Сирии уничтожен эмиссар ИГИЛ, который занимался отгрузкой и последующей продажей нефти с месторождений, которые, согласно официальным документам, год уже как контролируются частично – местными ополченцами, частично – правительственными силами.
То есть игиловцев, да еще и ведущих бизнес, там по определению быть не может. Однако они не только есть, но и по-прежнему успешно пополняют казну «Халифата» доходами от контрабанды нефти, точно так же, как делали это и год, и два, и три назад. Причем аналогичным образом ситуация обстоит и в Ираке. По оценкам американских – и не только – специалистов, высказанных им в частных беседах с корреспондентами haqqin.az, как минимум четыре-пять скважин в Ираке «Халифат» вполне себе спокойно эксплуатирует, а местные власти и силы безопасности закрывают на это глаза из соображений собственной безопасности.
При анализе ежедневных сводок, поступающих из Сирии и Ирака, но не попадающих на полосы крупных масс-медиа и в ленты информационных агентств, трудно отделаться от впечатления, что там - в регионах, ранее контролировавшихся ИГИЛ, а затем от «Халифата» якобы освобожденных - возник своего рода симбиоз. Игиловцы, не особо при этом конспирируясь, продолжают свою деятельность. А местные власти прикрывают на это глаза и не спешат докладывать «на верх» о происходящем.
Частично от того, что вполне уже «вошли в долю», деньги не пахнут, частично от того, что элементарно опасаются за свою жизнь – контрразведка игиловцев продолжает работать и достаточно быстро выявляет информаторов правительственных сил безопасности. После чего следует быстрая расправа над ними, ну или, в лучшем случае, перевербовка – спецслужба «Халифата» тоже, знаете ли, умеет играть в оперативные комбинации.
Наивным было бы предположение, что те, кому в Вашингтоне положено, обо всем этом не знают. Не только знают, но и докладывают, причем лично Трампу, в ежедневной разведсводке, которая каждое утро ложится на стол американского президента. И, тем не менее, Государственный департамент проинформировал о решении борьбу с ИГИЛ поставить на паузу, во время которой воинский контингент США в Ираке будет заниматься повышением уровня подготовки местной армии и сил безопасности.
Более того, как заявил спецпредставитель США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри журналистам, «Соединенные Штаты не наблюдают всплеска активности «Исламского государства» в Сирии и Ираке». Стало быть, эта пауза ничему не навредит и обстановку не ухудшит.
Очередное ошибочное решение Трампа, которого уже окончательно «потерявшие берега» демократы обвиняют в полной некомпетентности во внешней политике Америки на Ближнем Востоке? Не думаю. Более того, все это сильно смахивает на традиционный прием нынешнего хозяина Белого дома – «закошмарить оппонента», припугнуть его и слегка отшантажировать.
И речь в данном случае идет, разумеется, о Багдаде. По всей видимости, решение местного парламента, проголосовавшего, после ликвидации генерала Касема Сулеймани, за вывод иностранных – читай, американских - войск с иракской территории, вызвало в Вашингтоне и лично у Дональда Трампа массу негативных эмоций. Что даже чисто по-человечески вполне понятно. Ни одна страна не вложилась в Ирак больше, чем США. Предварительно, правда, его разрушив – но все же.
Более того, нынешняя иракская политическая элита своим физическим существованием и финансовым благополучием обязана именно американцам, а не кому-либо еще. Деньги Тегерана им – это приработок, основной финансовый поток идет именно из Вашингтона. А в качестве благодарности – вот такое вот голосование. Это не только повод для американского возмущения, это требует жесткой реакции, которую мы и наблюдаем.
«Ок», - решили в Белом доме. – «Уйти мы, конечно, никуда не уйдем, но обязательно напомним вам, за счет кого вы живете и на чьих штыках вы держитесь». После чего борьба с ИГИЛ была «поставлена на паузу». В ходе которой боевики «Халифата», к гадалке не ходи, быстро потеснят местные власти еще в паре провинций. После чего уже придет очередь Багдада просить американцев остаться: простите, дескать, милостивцы, шайтан попутал, останьтесь, причем на новых более выгодных для вас условиях, которые вы сами нам продиктуете – а мы уж в парламенте за них проголосуем.
Для достижения такого результата - и наказание зарвавшихся и возомнивших о себе невесть что иракских политиков, и более выгодные условия присутствия в стране – можно и на ИГИЛ глаза временно прикрыть. Тем более что после укрощения строптивых в Багдаде придет очередь еще одних американских партнеров, но об этом уже в следующий раз.