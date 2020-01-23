Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:59

США приняли решение временно отложить операции в Ираке по противодействию «Исламскому государству». Причиной паузы названо «изменение приоритетов» Вашингтона. С ИГИЛ, конечно, как-то неудобно получилось. По всем официальным документам – что в Штатах, что в России, что в отчетах международной антитеррористической коалиции - оно проходит как уничтоженное. Причем побеждали его несколько раз, да еще и в самых различных позициях – и в Ираке, и в Сирии, и вообще везде - от Африки до Афганистана. Словом, где встретят – там и победят.

И только, по всей видимости, низкий культурный уровень боевиков и руководства «Исламского государства», не читающих газет, не позволяет им узнать о том, что они уже разгромлены. Плюс к этому – упрямство военных, им только бы пострелять, а то, что война с «Халифатом» закончена, они признавать отказываются, все воюют. В итоге необразованность одних и твердолобость других приводит к совершенно анекдотическим ситуациям. На днях одним из спецподразделений американской армии в Сирии уничтожен эмиссар ИГИЛ, который занимался отгрузкой и последующей продажей нефти с месторождений, которые, согласно официальным документам, год уже как контролируются частично – местными ополченцами, частично – правительственными силами. То есть игиловцев, да еще и ведущих бизнес, там по определению быть не может. Однако они не только есть, но и по-прежнему успешно пополняют казну «Халифата» доходами от контрабанды нефти, точно так же, как делали это и год, и два, и три назад. Причем аналогичным образом ситуация обстоит и в Ираке. По оценкам американских – и не только – специалистов, высказанных им в частных беседах с корреспондентами haqqin.az, как минимум четыре-пять скважин в Ираке «Халифат» вполне себе спокойно эксплуатирует, а местные власти и силы безопасности закрывают на это глаза из соображений собственной безопасности. При анализе ежедневных сводок, поступающих из Сирии и Ирака, но не попадающих на полосы крупных масс-медиа и в ленты информационных агентств, трудно отделаться от впечатления, что там - в регионах, ранее контролировавшихся ИГИЛ, а затем от «Халифата» якобы освобожденных - возник своего рода симбиоз. Игиловцы, не особо при этом конспирируясь, продолжают свою деятельность. А местные власти прикрывают на это глаза и не спешат докладывать «на верх» о происходящем. Частично от того, что вполне уже «вошли в долю», деньги не пахнут, частично от того, что элементарно опасаются за свою жизнь – контрразведка игиловцев продолжает работать и достаточно быстро выявляет информаторов правительственных сил безопасности. После чего следует быстрая расправа над ними, ну или, в лучшем случае, перевербовка – спецслужба «Халифата» тоже, знаете ли, умеет играть в оперативные комбинации.