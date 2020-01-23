Алиев и Даниелян принесли победу России

Российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании. Как отмечает ТАСС, в последний раз россиянин выигрывал ЧЕ в 2012 году, тогда победа досталась Евгению Плющенко.

Алиев был вторым после короткой программы, но набрал в произвольном прокате 184,44 балла и занял первое место с результатом 272,89.

«Серебро» также досталось россиянину — Артуру Даниеляну (246,74), а бронзовую медаль завоевал Морис Квителашвили (246,71).

«Душа плачет от счастья, безумно счастлив, радость. Для меня это великий день, победа над собой», — так прокомментировал свою победу Алиев.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков напомнил, что в течение восьми лет с чемпионата Европы в Шеффилде, где первое и второе места заняли Плющенко и Артур Гачинский, россияне не выигрывали «золото» ЧЕ в мужском одиночном катании.