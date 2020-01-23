В прошлом году Джавид Гурбанов презентовал главе государства четыре важных проекта. 3 апреля Ильхам Алиев ознакомился с пассажирским поездом, который будет курсировать по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. 21 мая Ильхам Алиев участвовал в церемонии открытия Сабунчинского железнодорожного вокзального комплекса, а 19 ноября на открытии линии Сабунчи-Пиршаги Абшеронской кольцевой железной дороги. А под конец года Ильхаму Алиеву презентовали автомобильный тоннель в поселке Пиршаги.

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» состоялось коллегиальное заседание, посвященное итогам 2019 года. Как писал ранее haqqin.az , прошедший год можно считать годом подведения предварительных итогов масштабных реформ, инициированных правительством Азербайджана в железнодорожной сфере.

На мероприятии глава АЖД также рассказал железнодорожникам, что на совещании по итогам 2019 года президент Ильхам Алиев поставил важные задачи перед соответствующими государственными структурами и ведомствами. В частности, глава государства отметил ввод в конце прошлого года в строй нового моста на российско-азербайджанской границе, являющегося частью транспортного коридора Север-Юг, подписание соответствующих документов в связи со строительством железной дороги Астара-Решт и выразил уверенность в эффективности деятельности в данном направлении в новом году. Особого внимания заслуживают распоряжения президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по строительству железнодорожной линии Ляки-Габала и проектированию железнодорожной линии Худат-Шахдаг.

Джавид Гурбанов о достижениях железнодорожников

Глава железнодорожного ведомства рассказал и о достижениях за прошедший год. По его словам, в прошлом году в сравнении с 2018 годом в сфере грузоперевозок наблюдался рост на 9,1 процента, достигнутый за счет перевозок ненефтяной продукции. Так, в транзитных перевозках ненефтяных грузов наблюдался рост на 39,2 процента. При этом общий процентный рост перевезенных в транзитном режиме грузов составил 24,7 процента.

Касаясь участия Азербайджана в международных транспортных проектах, Джавид Гурбанов уделил особое внимание значимости железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Рост грузоперевозок в этом направлении составил 42 процента. Объем грузов, перевезенных через Астаринский терминал в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, играющего важную роль в превращении Азербайджана в транспортно-транзитный узел, вырос на 38 процентов.

Не остались без внимания и пассажирские перевозки. По словам Джавида Гурбанова, в 2018 году по внутренним и международным направлениям было перевезено 2 млн 833 тысяч человек, а в прошлом году этот показатель составил уже 3 млн 849 тысяч человек, что говорит о росте на 35,8 процента. Отметив, что в течение дня в направлениях Баку-Сумгаит и Баку-Пиршаги, в среднем, перевозится 15 тысяч пассажиров, глава ведомства сообщил и о ходе реконструкции на Абшеронской кольцевой железной дороге. Из 17 станций и остановок маршрута полностью готовы 15, а на остальных идут завершающие работы.

Стоит отметить, что одной из причин, которая не позволяет повысить скорость движения пассажирских поездов в Азербайджане, является необходимость обеспечения безопасности движения на переездах. Для этих целей в прошлом году было спроектировано 15 автомобильных тоннелей, восемь из которых уже сданы в эксплуатацию. В оставшихся семи тоннелях продолжаются ремонтно-монтажные работы.

Джавид Гурбанов также подробно проинформировал собравшихся о применении на железной дороге страны самых современных технологий, работах по переходу энергоснабжения с постоянного тока на переменный, закупке новых систем сигнализации и связи, оздоровлению дорожного хозяйства, обновлению локомотивного и вагонного парков и др. По его словам, тот факт, что Азербайджан занял первое место среди стран СНГ и 11-е место среди 141 страны по индексу эффективности железнодорожного транспорта в «Отчете глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума говорит о международном признании осуществленных преобразований.

Кадры решают все

На протяжении многих лет железные дороги в Азербайджане считались одной из сфер с самой низкой зарплатой. Это по большей части отталкивало молодые кадры от железнодорожной сферы. Однако за последние годы ситуация изменилась коренным образом.

Джавид Гурбанов отметил, что в настоящее время на железной дороге работают 18170 человек. При этом, только в прошлом году было трудоустроено 1046 человек. Процесс приема на работу теперь полностью электронизирован. Введены в строй мобильная электронная система тестирования и электронный тестовый центр. И одним из главных достижений стало увеличение средней зарплаты почти в два раза – с 270 до 549 манатов.

Эти изменения позволяют улучшить кадровый потенциал азербайджанских железных дорог, куда теперь идут молодые специалисты.

По итогам коллегиального заседания можно заключить, что 2019 год был довольно успешным для АЖД. Азербайджанские железнодорожники справились со всеми поставленными задачами, а исполнение масштабных проектов идет с опережением графиков. Нынешний год для железнодорожной сферы Азербайджана также готовит масштабные преобразования. Будет запущена Апшеронская кольцевая железная дорога, прямой скоростной маршрут Баку-Габала, а также будет вестись строительство железных дорог в Шахдаг и Астару. Темпы работ, обозначенные руководством АЖД, дают основание полагать, что железнодорожники успешно справятся и с этими задачами.