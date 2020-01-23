ВОЗ призвала мир подготовиться к борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию распространенного в Китае коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ», – говорится в сообщении российского ведомства.