Помимо профессиональной деятельности, Рафик Худаев - трехкратный чемпион мира по кунг-фу, заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта Азербайджана. Участвовал во многих международных турнирах, где как победитель не раз поднимал флаг Азербайджана. Он президент клуба Sarvan по кикбоксингу и кунг-фу. За 20 лет Р.Худаев вырастил большое число чемпионов республики, Европы и мира по кикбоксингу, кунг-фу и боксу.

С 2005 года и по настоящее время в качестве специалиста по финансам и тендерам участвует в подготовке и реализации международных проектов Глобального фонда, осуществляемых в Азербайджане. В 2010-2015 годах участвовал в тренингах по международным финансовым отчетам и тендерным методам в Женеве, Турине и Киеве и имеет соответствующие международные сертификаты.

В 1998-1999 годах проходил воинскую службу. С 2000 года и по сей день работает в различных структурах Министерства юстиции Азербайджана, занимал должности главного бухгалтера и начальника финансового отдела. Имеет звание полковник-лейтенант юстиции.

Рафик Худаев родился 20 февраля 1978 года в Борчалы. В 1998 г. окончил финансово-кредитный факультет Азербайджанского государственного экономического университета. В 2015-2017 гг. обучался в Международной академии по управлению персоналом в Киеве, получив степень магистра.

На предстоящие в начале февраля парламентские выборы от первого Низаминского избирательного округа №24 свою кандидатуру выдвинул финансист, спортсмен и заслуженный тренер Рафик Худаев. Haqqin.az знакомит читателей с личностью и избирательной платформой Р.Худаева.

- Рафик муаллим, что побудило вас баллотироваться в Милли Меджлис и почему выдвинули свою кандидатуру именно от первого Низаминского округа №24?

- Все мы видим реформы, которые в последнее время проводятся руководством страны. Поддерживая эти реформы и опираясь на свой 20-летний опыт в сфере финансов и реализации международных проектов, я и принял такое решение. Около 20 лет проживаю в этом Низаминском районе, не понаслышке знаю проблемы и пожелания его жителей, всегда был рядом с ними, а потому верю в их поддержку. Именно поэтому принял решение выдвинуть свою кандидатуру от Низаминского округа.

- Что вы обещаете своим избирателям в случае избрания в Милли Меджлис?

- Как независимый кандидат я не стану давать неисполнимых ложно-заманчивых обещаний. Заверяю своих избирателей, что в случае моего избрания в рамках своих депутатских полномочий буду стараться поднимать их проблемы для обсуждения в Милли Меджлисе. Пусть никто не сомневаются, что в частном порядке постараюсь помочь всем и буду рядом с каждым своим избирателем.

На слушаниях по бюджету в Милли Меджлисе в рамках своих полномочий буду настаивать на повышении пенсий, зарплат, пособий, а также выдвину предложения по улучшению социального положения малообеспеченных и многодетных семей.

Вместе с тем вижу свою задачу и в том, чтобы сделать все от меня зависящее для улучшения ситуации с трудовой занятостью в районе, который собираюсь представлять. Не стану забывать и семьи шехидов и ветеранов войны. В моих планах и всемерная поддержка всех занятых в сфере образования - и учителей, и студентов.

А как спортсмен и тренер, буду делать все, чтобы как можно больше молодых людей в нашей стране вели здоровый образ жизни и достойно и служили своей Родине.

- Судя по представленному вами видеоролику, на вашу встречу с избирателями пришли очень много людей. И это несмотря на холодную, дождливую в тот день погоду…

- То, что несмотря на ненастную погоду, такое большое число людей (около тысячи человек – ред.) собрались, чтобы встретиться со мной, узнать о моих целях и задачах, расцениваю как результат реформ руководства страны. Народ хочет видеть в Милли Меджлисе людей, которые вышли из его среды, знающих его проблемы и стремления, тех, кто сможет поддержать каждого и в беде, и в радости. То, что на мероприятие пришли многие жители района, придает мне силы в прямом смысле этого слова.

- Что сейчас, перед выборами, хотели бы вы сказать своим избирателям и своим соперникам?

- Своим соперникам желаю удачи и здоровой конкурентной борьбы. А своим избирателям хочу сказать, что верю в них, сделаю все, чтобы оправдать их надежды и доверие. Мы сильны вместе!