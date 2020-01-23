В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, что открывает возможность для его ратификации в Европарламенте. Об этом сообщила председатель ЕК в своем Twitter.

"Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Мишель в своем Twitter отметил, что Евросоюз и Соединенное Королевство "открывают новую главу в качестве партнеров и союзников".

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.