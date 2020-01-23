Охота на уроженку Баку Изабель

Еще в конце декабря в Анголе были арестованы компании и личные счета душ Сантуш и ее мужа, конголезского бизнесмена Синдика Доколо, на сумму около 400 миллионов долларов. Всего, как считают в Генеральной прокуратуре Анголы, эта семья нанесла ущерб стране на миллиард 360 миллионов долларов. Несколько дней назад Международный консорциум журналистов-расследователей вместе с неправительственной организацией PPLAAF, занимающейся защитой свидетелей коррупционных преступлений в Африке, изучили более 700 тысяч документов, оказавшихся в их распоряжении, на основании которых ими были вскрыты схемы, которые позволили Изабель душ Сантуш стать самой богатой женщиной Африки, чье состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

В 2016 году Изабель была назначена президентом компании государственной компании Sonangol. Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший Анголой с 1979 года, уже через год покинул пост главы государства, а вслед за этим была уволена и его дочь, но этого короткого периода хватило, чтобы через различные схемы перевести на личные счета огромные суммы денег. Одним из распространенных приемов было приобретение Изабель и ее мужем личных активов под государственный залог. Семейство таким образом приобрело долю в алмазном бизнесе, главном мобильном операторе страны и ряде строительных проектов. И в этих махинациях значительную роль играл банк EuroBic, частью которого владела Изабель душ Сантуш и где ее интересы представлял банкир, найденный мертвым.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году, где ранее, в 1963—1969 годах, в Азербайджанском институте нефти и химии учился ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш, на тот момент активист Народного движения за освобождение Анголы. Мать Изабель русская, Татьяна Куканова, с которой президент развелся в 1979 году. С тех пор она живет в Лондоне, где сейчас основное место жительства и ее дочери Изабель.

Смерть португальского банкира превращает дело душ Сантуш в совсем мрачное. Возможно, речь действительно идет о самоубийстве, что, согласитесь, совсем не очевидно. Но даже в этом случае смерть Нуну Рибейру да Кунья лежит на совести людей, решившихся нажиться на собственном народе.