Посол: Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Об этом заявил на пресс-конференции журналистам чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
«Мы знаем, что такое конфликт и чем он чреват. Мы полностью поддерживаем усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ по решению нагорно-карабахского конфликта. Израиль поддержит любое соглашение, которое будет достигнуто между двумя странами», - сказал израильский дипломат.