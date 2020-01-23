Из-за речи Зеленского в Румынии разгорелся скандал

Как пишет Корреспондент.net, на англоязычной версии сайта украинского президента слово "заняли" было переведено как occupied, что вызвало в Румынии возмущение.

Госсекретарь МИД Румынии Дан Некулэеску обратился к послу Украины в Румынии с требованием объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, заявивший, что "Северную Буковину заняли румыны". Об этом сообщается в пресс-релизе румынского МИД.

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в сообщении румынского МИД.

В свою очередь, посол Украины в Румынии Александр Баньков заявил, что речь идет о неточном переводе слов президента, передает Украинская правда.

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хочет, легко могут проверить оригинальное видео", - отметил Баньков, подчеркнув, что перевод уже изменили (на слово taken).

"Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией", - говорит посол.

"Президент Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления украинского государства, которое потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии", - подчеркнул дипломат.

"Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций", - добавил Баньков.