Компания Cubics Technology LLC, разрабатывающая программное обеспечение для бизнеса, взбудоражила рынок электронной коммерции новым продуктом – технологией Brandonline.

Благодаря этой технологии у каждого предпринимателя появилась возможность приобрести адаптированный под его бренд и полностью готовый к использованию Интернет-магазин. Также в пакет входят мобильные приложения на операционных системах Android и IOS – особо подчеркнем, что подготовка полного пакета занимает всего 3 недели (21 день).

Основная задача Brandonline – дать толчок развитию вашего бизнеса. Данная платформа позволяет управлять ассортиментом вашего online-магазина без каких-либо навыков программирования, тем самым значительно упрощая процесс online-продаж и повышая количество постоянных клиентов и заказов.

Помимо удобной системы управления, а также простого и удобного интерфейса на 3-х языках, платформа поддерживает подтверждение регистрации с помощью SMS и отправку информации о рекламных кампаниях посредством Push и SMS уведомлений.

Структура сайта и мобильного приложения также включают в себя каталог продуктов, корзину покупок и платежную систему.