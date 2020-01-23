Спецоперация в Турции: задержаны десятки силовиков
Масштабная операция по аресту 40 правоохранителей, подозреваемых в организации военного путча летом 2016 года, проведена сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления безопасности Анкары, передает Anadolu.
Среди сорока задержанных – четверо бывших высоких полицейских чинов. Все они подозреваются в участии в организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает агентство. Задержания проводились в Анкаре, Конье, Газиантепе, Кайсери, Адыямане, Адане, Трабзоне, Йозгате и Бурсе. Все задержанные будут доставлены в Анкару.