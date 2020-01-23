В Болгарии российских дипломатов заподозрили в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное разбирательство в отношении двух российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, сообщается на сайте ведомства. Имена дипломатов не называются, передает «Коммерсант».

Один из россиян был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии. По данным следствия, он вел разведывательную деятельность с 2017 года.

Еще один россиянин, который является сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии, с 2018 года якобы собирал секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности страны. Данные он передавал в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве. Чтобы собирать информацию, россиянин установил контакт с болгарскими гражданами, которые имели к ней доступ.

Поскольку дипломаты обладают неприкосновенностью, уголовное дело против них было приостановлено. Однако, как отметили в прокуратуре, в действиях россиян есть признаки преступления по ст. 104, п. 1 УК Болгарии (сбор информации, которая составляет гостайну, с целью ее передачи иностранному государству или иностранной организации).