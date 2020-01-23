О чем говорили министр Бабаев и представитель Международной финансовой корпорации

Сотрудничество между Министерством труда и социальной защиты населения и Международной финансовой корпорацией (IFC) в рамках проекта «По конкурентоспособности в агробизнесе и инвестиционной среде в Азербайджане» вносит вклад в усовершенствование системы трудовой инспекции в Азербайджане и, в частности, работы по созданию механизмов контроля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с региональным менеджером Международной финансовой корпорацией по Южному Кавказу и России Яном Ван Бильсеном, - сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сахиль Бабаев отметил, что усиление социальной защиты населения, усовершенствование систем социального обеспечения и трудовой занятости являются приоритетами в политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым.

Министр рассказал о реформах, проводимых в этой сфере, а также выразил удовлетворение развитием эффективного сотрудничества между министерством и Международной финансовой корпорацией.

Говоря о «Проекте по конкурентоспособности в агробизнесе и инвестиционной среде в Азербайджане», министр заявил, что сотрудничество в рамках проекта играет важную роль в повышении институционального потенциала системы инспекции труда и профессиональных навыков инспекторов труда. В частности, проект направлен на поддержку улучшения общего инвестиционного климата в стране путем принятия современных методологий и процедур для аудита на основе рисков, анализа рисков, оценки, управления рисками и практики коммуникации.

Сахиль Бабаев выразил уверенность в том, что эффективное сотрудничество с IFC будет и дальше развиваться.

Ян Ван Бильсен положительно оценил опыт сотрудничества между IFC и Азербайджаном, в частности, расширение из года в год совместного взаимодействия. Он отметил важность сохранения в центре внимания прогрессивного мирового опыта в качестве ключевого принципа при проведении реформ в Азербайджане, а также разработки, основанной на риске модели контроля, основанной на передовом опыте в области обеспечения соблюдения трудового законодательства.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями по нынешнему уровню сотрудничества и направлений будущего сотрудничества.