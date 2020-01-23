Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor Эльдаром Сэтре, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, на встрече был обсужден проект месторождения «Карабах». Отметив, что Equinor находится в Азербайджане с 1994 года, глава азербайджанского государства сказал, что страна придает большое значение деятельности компании.

Стороны также обменялись мнениями по проектам, связанным с альтернативными источниками энергии.