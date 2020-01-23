ВОЗ о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Как заявила Trend глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, Азербайджан укрепляет систему мониторинга инфекционных заболеваний на территории страны. Данные действия также подразумевают укрепление лабораторных и диагностических возможностей: «На днях подтвердилось соответствие двух лабораторий противочумной станции требованиям сертификации ВОЗ. Любая система здравоохранения нуждается в постоянном улучшении, и Азербайджан работает над этим».

Х.Харманджи отметила, что случаев заболевания данным вирусом в Азербайджане не выявлено. По ее словам, основываясь на информации ВОЗ, на данный момент случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Китае, Японии, Сингапуре, Таиланде, Тайване и Республике Корея. Также сообщается о наличии вируса в США.

Представитель ВОЗ отметила, что болезнь может передаваться от человека к человеку, через контакт с больными животными и путем употребления испорченной пищи.

Х.Харманджи сказала, что из-за неясности основной причины заболевания ВОЗ советует людям соблюдать некоторые меры предосторожности. Среди них: мыть руки с мылом, при кашле и чихании прикрывать рот одноразовой салфеткой или руками, не находиться в близком контакте с людьми с симптомами гриппа и простуды, при обнаружении у себя лихорадки, одышки или кашля сразу обращаться к врачу, соблюдать правильный режим приготовления пищи, особенно мясной.

Х.Харманджи также подчеркнула, что ВОЗ в данный период советует в связи с распространением коронавирусов свести к минимуму международные поездки.