Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель стали участниками церемонии открытия турецко-немецкого университета. В ходе мероприятии турецкий лидер подарил Меркель изящное инкрустированное зеркало и шлем.

По словам Эрдогана, подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах и символизируют силу, роскошь и богатство.

Меркель находится в Турции с рабочим визитом. В ходе предстоящих переговоров лидеры намерены обсудить ситуацию в Ливии, Сирии, а также экономическое сотрудничество передает РИА Новости.