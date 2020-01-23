В Баку проходит диалог культур Москва-Баку фото
В Баку проходит заседание диалога культур Москва-Баку, которое совпало с 70-летием известного российского журналист, заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Открывая заседание, министр культуры Азербайджана Абульфаз Гараев отметил, что это продолжение бакинского диалога, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
На заседании участвуют представители руководства парламента России, официальные представители МИД РФ, и другие лица.
Михаил Гусман, в свою очередь, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву.
Это мероприятие является еще одним доказательством развития российско-азербайджанской дружбы, а также доверительных отношений лидеров двух стран.