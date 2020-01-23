Лукашенко: не хочу быть последним президентом Беларуси

По словам Лукашенко, он не может «предать и растворить» Беларусь в России. Белорусский лидер заявил, что сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину 1,5 — 2 года назад.

«Этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения… Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что его страна суверенна и независима, она своими мозгами и руками строит страну и не может быть частью какой-либо страны.

«Хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», — добавил Лукашенко.