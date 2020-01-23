Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:51

Украинская власть принимает решение, беспрецедентное для всего постсоветского пространства, - передает управление железной дорогой страны немцам, в частности, оператору ЖД Германии Deutche bahn. Надо сказать, что такой шаг руководства страны требует немалого политического мужества, в особенности в республиках бывшего СССР, где пиетет перед государственной собственностью странным образом сохранился, несмотря на разгул дикого капитализма.

Соцсети, причем не только украинский их сегмент, запестрели различными комментариями, в том числе и обвинениями в адрес официального Киева, в которых утверждается, что власти «продают страну», «разбазаривают государственную собственность», да и попросту «сливают Украину». На это не стоило бы обращать внимание, если б это касалось только Украины – но причудливая ксенофобия и страх перед тем, что иностранные управленцы сотворят что-то ужасное с местными стратегическими объектами, характеризует не только Украину, но и другие страны постсоветского пространства. Это началось еще с конца 80-х годов, когда вдруг новообразованные страны оказались в центре внимания Запада. Могу сказать на примере Грузии, что эта странная и нерациональная фобия стала одной из причин свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа. Мало кто сейчас помнит, но его недолгое правление было настоящим триумфом подхода «не нужны нам иностранцы, мы и сами разберемся». Новое, демократически избранное правительство практически официально отказалось от иностранных инвестиций – иноземцам, мол, не место на святой грузинской земле.

Возможно, эта земля действительно святая, но вот населяющий ее народ в те годы понятия не имел, как в новых условиях надо управлять государством, экономикой, инфраструктурой. В мире вообще пока очень немного наций, которые могут позволить себе изоляционизм и уверенность в том, что «мы и сами с усами» - немцы, японцы, англичане, ну, еще с десяток, не более. Но даже они в наши дни нередко заходят в тупик и понимают, что без открытого пространства, без обмена технологиями, идеями и специалистами даже очень самодостаточная нация в конце концов упрется в непреодолимую стену. Что уж говорить о народах, которые вошли в полноценную рыночную экономику буквально вчера. Для них изоляционизм гарантирует полное и абсолютное отставание по всем параметрам. Опасения в связи с «засильем иностранцев, которые все здесь скупят и сделают нас рабами», просуществовали довольно долго. Полностью не исчезли они и сейчас, и реакция социальных сетей на смелое решение президента Украины – наглядное тому свидетельство. Мнение о том, что крупными и важными объектами должны руководить только местные граждане, а иностранные спецы их в лучшем случае разграбят, а в худшем – разберут на части и увезут к себе, время от времени принимает совсем уж причудливые, анормальные формы. Я, например, помню, как ура-патриотическая часть грузинской общественности бурно протестовала против открытия первого в стране ресторана «Макдональдс». Что только не говорилось по этому поводу – «как можно строить американский ресторан возле нашей святыни, памятника Руставели?», «для чего вообще открывать здесь «Макдональс», ведь хинкали намного вкуснее их поганых гамбургеров!». И это не единственный случай. Помню ожесточенное сопротивление общественности после того, как зашла речь о намерении правительства приватизировать Государственную филармонию. «Как можно продавать концертный зал, эдак мы совсем без культуры останемся» - возмущались все те же ура–патриоты.

В общем, их послушать – повсюду либо святыни, либо кладбища, либо стратегические объекты высочайшей важности, и никуда здесь пускать иностранцев нельзя. Реальность же заключается в том, что есть объективные обстоятельства: современный западный менеджмент значительно опережает постсоветский. В этом нет ничего оскорбительного и обидного – так уж распорядилась история. Капитализму и характерному для него стилю управления на постсоветском пространстве всего 30 лет. При этом в Европе и США большинство крупных бизнес-компаний существует уже сто и больше лет. Во Франции есть ресторан, которому триста лет. Представьте себе заведение, которое три века стоит на одном и том же месте и принадлежит одной семье. А потом задумайтесь об управленческой культуре владельцев этого ресторана и сравните ее с постсоветскими нуворишами, которые заработали миллионы, ступая по головам. Хочешь-не хочешь, а надо признать, что они, иностранцы, намного лучше умеют зарабатывать деньги, их схемы ухода от налогов гораздо более безобидные и грабительские, их менеджеры меньше воруют и меньше пристраивают на хлебные должности невеж и бездельников из числа своих родственников и друзей. Их инфраструктура лучше работает, их ремонтные бригады быстрее справляются с повреждениями, их сотрудники более компетентны, меньше опаздывают на работу и почти не пьют в рабочие дни. Ну, а о том, как немцы управляют транспортом, в частности, железными дорогами, – разве что легенды не ходят. Есть то ли анекдот, то ли притча по этому поводу: «Во время Второй мировой войны американский писатель посещает московский вокзал и спрашивает местных, почему здесь поезда опаздывают. Ответ: «Потому что у нас война». Потом он попадает на берлинский вокзал и хочет узнать, почему там поезда не опаздывают. Ответ все тот же: «Потому, что у нас война». Речь не просто о деньгах и инвестициях – речь о разнице в управленческой психологии.