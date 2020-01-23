Врачи вылечили 73-летнюю тайку от нового коронавируса

Жительница Таиланда, заразившаяся новым типом коронавируса в китайском Ухане, выписана из больницы. Об этом рассказали в Минздраве королевства. По данным лабораторных исследований, 73-летняя женщина полностью здорова, пишет ТАСС.

На данный момент в Таиланде обнаружен уже пятый заразившийся новым коронавирусом, сообщает газета The Nation. Это 33-летняя женщина, которая с семилетней дочерью приехала 21 января в Бангкок из Уханя. Диагноз подтвержден, женщина госпитализирована в государственную клинику. У девочки вирус не обнаружен.

Кроме того, в Таиланде на карантине остаются еще два пациента, оба туристы из Китая. В Китае, по последним данным, заразилось уже 887 человек.