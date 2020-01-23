Эйнулла Фатуллаев: «Госпожа Захарова, не Армения, а Азербайджан - истинный союзник России»

В Баку продолжает работу конференция "Баку-Москва - диалог культур". В частности, на конференции выступила глава пресс-службы МИД России Мария Захарова. Сразу после ее выступления слово было предоставлено главному редактору информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнулле Фатуллаеву.

«Весьма символично, что господин Гусман предоставил мне слово после Марии Захаровой. Я хорошо помню наш неприятный диалог и, надеюсь, что он останется в прошлом», - сказал он.

Эйнулла Фатуллаев отметил, что Мария Захарова почему-то считает возглавляемый им сайт haqqin.az антироссийским.

«Наш сайт основывается на принципах политического плюрализма, но со всей ответственностью заявляю, что у нас самое дружественное отношение к России. Более того, уровень отношения Азербайджана к России определен в четкой формуле Ильхама Алиева - Россия является гарантом стабильности в регионе. Захарова сейчас сказала о тех, кто приходит с готовыми рецептами. Вот к соседям нашим уже пришли с этими рецептами и управляют Арменией с этими рецептами», - сказал он.

Эйнулла Фатуллаев подчеркнул, что Мария Захарова должна понять, что именно Азербайджан является единственным искренним союзником России на Кавказе.

«Придет время и это поймут», - отметил журналист.

Главный редактор haqqin.az назвал символичным то, что эта конференция приурочена к юбилею Михаила Гусмана, который сыграл выдающуюся роль в укреплении отношений между двумя странами.

«Несколько дней назад Гусман сам в интервью нашему сайту довольно точно определил нынешний уровень отношений: никогда за всю историю эти отношения не были такими крепкими. И в этом его выдающаяся заслуга. Но меня беспокоит одно - крепкий союз двух лидеров не подкреплен союзом общественности наших стран. Под союзом в верхах вакуум. После нового витка напряженности вокруг иранского вопроса, когда снова заговорили о реальности войны, азербайджанская общественность была очень обеспокоена. Ведь все это происходит у наших границ. Но одновременно осознание близости нашего союзника России придавало обществу уверенность. Вот эти умонастроения - показатель истинного отношения азербайджанского народа к России», - сказал он.