Некоторые участки Великой Китайской стены, расположенные вблизи Пекина, будут закрыты для туристов с 25 января, для того чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Reuters со ссылкой на столичные власти.

Отмечается, что будет закрыт реконструированный участок стены под названием Бадалин, который является одним из наиболее посещаемых туристами отрезков достопримечательности.

Накануне сообщалось, что музейный комплекс «Запретный город» (Гугун) в Пекине будет закрыт с 25 января из-за распространения нового коронавируса. Администрация музея подчеркнула, что о возобновлении работы «Запретного города» сообщат отдельно, а те, кто уже купил билеты, могут их сдать.