Беларусь передумала отказываться от российской нефти

Белоруссия решила не отказываться от российской нефти, однако тестирование альтернативных маршрутов поставок сырья — не блеф. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

«Хотим посмотреть, что получится на самом деле, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти», — объяснил он. По словам Лукашенко, Минск не отказывается от поставок из Москвы, но хочет диверсификации. «То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», — уточнил президент.

Ранее в пятницу, 24 января, Лукашенко заявил, что Минск договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией о поставках нефти по мировым ценам. «Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — указал он. До этого Лукашенко грозил, что поставил Москве условие: продавать нефть Минску по мировой цене, иначе Белоруссия будет покупать топливо у другого поставщика.