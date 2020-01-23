Шен Сию, специально для haqqin.az 17:04

Бывший глава Международной организации уголовной полиции, более известной как Интерпол, Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 года тюремного заключения по обвинению в получении взяток на общую сумму более двух миллионов долларов. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 2 млн юаней. В начале октября 2018 года Мэн Хунвэй, занимавший тогда должность главы Интерпола, не вернулся из отпуска, который проводил на родине, в Китае. Его жена, дожидавшаяся мужа во французском Лионе, забила тревогу и обратилась в полицию – дескать, уехал и пропал, на связь не выходит, не звонит и не пишет.

Естественно, что исчезновение международного чиновника такого ранга, да еще и возглавлявшего такую организацию – скандал. И он уже готов был разразиться, если бы не заявление Пекина о том, что «все в порядке, не волнуйтесь, Мэн Хунвэй у нас, жив и здоров. Вот только немного того… арестован и находится под следствием». После этого Интерпол сообщил, что получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвэя в качестве президента организации. Пока ошеломленный мир и бывшие коллеги главного международного полицейского осмысливали эту, прогремевшую громом среди ясного неба информацию, а некоторые масс-медиа уже готовились к началу кампании в защиту «заживо репрессированного тоталитарным Пекином Мэн Хунвэя» - последовало официальное разъяснение из Китая. О том, что под личиной респектабельного чиновника таился оборотень. И не какой-нибудь там ликантроп или хули-цзин, девятихвостая лиса из китайских мифов, а самый настоящий тигр. Ведь именно так с подачи Председателя Си Цзиньпина в КНР называют крупных чиновников, попавшихся на взятках и коррупции. Как говорилось в заявлении Министерства контроля Китая, Мэн Хунвэя признали виновным «в серьезных нарушениях» партийной, политической, организационной, трудовой дисциплины, а также заподозрили в получении взяток. Помимо этого, он отказывался исполнять решения Центрального комитета Компартии Китая, «самопроизвольно расточал госсредства и имущество для того, чтобы поддерживать роскошный образ жизни своей семьи». В итоге, «по результатам расследования принято решение об исключении Мэн Хунвэя из рядов партии. Государственный надзорный комитет также дал указание уволить его с государственной службы». А в конце апреля 2019 года Верховная народная прокуратура КНР заключила его под стражу.

И вот теперь, согласно вердикту, вынесенному Первым народным судом средней ступени города Тяньцзинь, доказано, что в период с 2005 по 2017 год, пребывая в должности заместителя министра общественной безопасности КНР (аналог МВД) и главы китайской морской полиции, Мэн Хунвэй злоупотреблял служебными полномочиями для оказания помощи другим организациям и индивидуальным лицам в предпринимательской деятельности и продвижении по службе. Принимая взамен деньги и подарки на общую сумму более 14,46 миллионов юаней (около 2,1 миллиона долларов США), которые, как установил суд, «требовались ему для ведения роскошного образа жизни». Приговор - 13 с половиной лет заключения и штраф в размере 2 миллионов юаней или около 290 тысяч долларов. Могло быть и жестче, однако, как сообщает «Жэминь жибао», «суд заявил, что приговор в отношении Мэн Хунвэя был вынесен с учетом того, что он смог предоставить дополнительную информацию о своих правонарушениях, признал свою вину и выразил раскаяние». Однако, поскольку часть денег и ценностей, полученных им незаконным путем, не удалось конфисковать, ему и был назначен штраф. Как раз на ту сумму, которую китайские следователи не смогли обнаружить. Как сообщают из зала суда, 65-летний экс-глава Интерпола «выглядел осунувшимся и с поседевшей шевелюрой», однако, вину свою признал полностью, а также «раскаялся в содеянном». Вот такие метаморфозы происходят с тиграми-оборотнями, если их прихватит за хвост могущественное Министерство контроля, при каждом упоминании которого у высокопоставленных и не очень чиновников всякий раз начинаются судорожные конвульсии и нервный тик.

Повторюсь, для него все могло быть и хуже, поскольку с 2016 года в Китае действует негласное правило – расстрел в случае, если сумма набранных взяток превышает 460 тысяч долларов США. Словом, Мэн Хунвэй напринимался денег и подарков аж на четыре расстрела, но к его счастью, в 2015 году на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) и НПКСК (Народного политического консультативного совета Китая) было принято решение развернуть широкую кампанию «Небесная сеть». Главной целью которой стали розыск коррупционеров, возвращение их в Китай и возврат ими всего «наворованного непосильным трудом». Причем, методы работы в рамках этой кампании постоянно совершенствуются. За пять лет развертывания «Небесной сети» в Китай вернули 7706 казнокрадов, скрывавшихся в более чем 90 странах, в том числе 825 бывших госслужащих и 52 человека из «Красного списка» - сотни самых разыскиваемых коррупционеров и расхитителей социалистической собственности. Примечательно, что половина из них приехали на родину сами, оформив явку с повинной. Помимо этого удалось вернуть стране что-то около 8 миллиардов долларов, не считая акций различных зарубежных предприятий, антиквариата и прочих «безделушек», до которых так падки госслужащие-оборотни.