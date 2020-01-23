В Турцию не пустили китаянку с подозрением на вирус

В аэропорту Стамбула отправили обратно прибывшую из Китая девушку с симптомами нового типа коронавируса.

Как пишет газета Yeni Safak со ссылкой на минздрав Турции, пассажирку посадили на обратный рейс. В ведомстве отметили, что принимают все необходимые меры предосторожности.

В результате вспышки пневмонии от неизвестного коронавируса в Китае скончались 26 человек, заболевшими числятся свыше 800. Первоначально заболевание было выявлено в городе Ухань (провинция Хубэй). Случаи заражения также зафиксированы в США и соседних с Китаем азиатских странах.