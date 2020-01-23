Азербайджанцев призвали быть осторожными в Китае

«Мы призываем к осторожности граждан Азербайджана, собирающихся посетить Китай. Кроме этого, призываем их соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения и учитывать текущую ситуацию в Китае», - отмечается в заявлении МИД.

МИД Азербайджана призвал к осторожности граждан страны, собирающихся посетить Китай, в связи с распространением коронавируса.

Кроме этого, МИД призывает граждан Азербайджана, находящихся в Китае, при возникновении проблем обращаться в пункты здравоохранения или в посольство в Пекине.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, 25 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другие транспортные сообщения с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.