Мир стал ближе к Армагеддону

Эти символические часы были созданы на заре ядерной эры в 1947 году ядерщиками в Чикаго. Часы находятся в ведении журнала Bulletin of the Atomic Scientist, который и обнародовал новые данные. Их опубликовали многие мировые медиа.

Вчера стрелки символических «часов Армагеддона» были переставлены на 100 секунд ближе к полуночи, которая символизирует ядерное уничтожение человечества. Это означает, что мир стал менее безопасным в начале 2020 года по сравнению с 2019-м.

Ученые из Чикаго передвинули стрелки ближе к полуночи, так как, по мнению этого сообщества, мир стал ближе к глобальной катастрофе, которая может быть спровоцирована именно человеком. Сейчас стрелки находятся за 100 секунд до роковой отметки. Две минуты до полночи эти часы показывали в 1953 году, во время «холодной войны». Там же эти стрелки находились до вчерашнего дня.

Как происходит процесс установки степени опасности? Дважды в год ученые встречаются и обсуждают ситуацию в мире и оценивают уровень опасности для человечества. Если они сходятся во мнении, что угроза нарастает, стрелки переставляются. На сей раз специалисты посчитали, что возросла не только степень вероятности глобального ядерного конфликта, но и климатические изменения несут в себе опасность исчезновения жизни на Земле.

Дальше всего стрелки «часов Армагеддона» находились в 1991 году, когда США и СССР подписали договор о сокращении стратегических вооружений. Тогда до символической полночи оставалось 17 минут. Спустя четыре года, в 1995-м эскалация вооружений, торговля материалами полураспада на «черном рынке» в России привели к тому, что стрелки на символических часах остановились в 14 минутах от полуночи.

Сейчас ученые обращают внимание, что возможность ядерного столкновения и климатический коллапс спровоцированы информационными войнами с использованием киберпространства. Они подчеркивают, что ситуация в области международной безопасности трагична не только потому, что угроза существует, а еще и потому, что мировые лидеры допустили уничтожение международной политической инфраструткуры, служащей управления рисками.

- До полуночи осталось 100 секунд. Это означает, что мир находится близко к катастрофе — в нескольких секундах — не часах, или даже минутах. Это самое короткое расстояние в истории на «часах Армагеддона». Мы стоим сейчас перед лицом настоящей опасности — это абсолютно недопустимое положение вещей, - говорит председатель правления Bulletin of the Atomic Scientist Рейчел Бронсон.

Ученые отмечают три движущих силы, которые заставили передвинуть стрелки.

Первое — это ядерное оружие. В ядерной сфере руководители государств завершили или подвесили несколько важных договоров и переговоров, касающихся контроля за вооружениями, в течение последнего года, создавая обстановку, благоприятную для новой гонки ядерных вооружений, распространению ядерного оружия и для снижения барьера для начала атомной войны. Политические конфликты, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи, до сих пор не разрешены. А точнее, они даже углубляются. Кроме того, сотрудничества в этой сфере между США и Россией не существует.