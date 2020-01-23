Согласно информации, на встрече с жителями Сальянского района министр рассказал им об успешной социальной политике президента Азербайджана, в результате которой в социальной сфере были проведены реформы, увеличены пенсии и пособия, модернизирована и значительно расширена система реабилитационных услуг.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в Сальяне провел встречу с жителями этого района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

В ходе приема были выслушаны обращения граждан по поводу прав на получение социального обеспечения, обеспечения занятости, участия в программах самозанятости и профессиональной подготовки, привлечения к восстановительному лечению, оценки инвалидности, обеспечения средствами реабилитации, защиты трудовых прав и других вопросов. Были даны распоряжения о привлечении некоторых граждан к программам активной занятости, услугам реабилитации и обеспечения их социальными услугами. На вопросы граждан были даны подробные ответы и разъяснения.

Затем министр Сахиль Бабаев вместе с главой ИВ Сальянского района Севиндиком Хатамовым встретились с участниками программы самозанятости и осмотрели хозяйства, созданные в рамках этой программы.

В прошлом году Государственная служба занятости при Минтруда обеспечила работой 1321 жителя Сальянского района, а еще 631 человек был привлечен к оплачиваемым общественным работам. В 2019 году на основании программы самозанятости 151 безработный и ищущий работу житель Сальянского района получил активы в виде скота и материалов, и для них были созданы малые семейные предприятия. Свыше 100 человек из них – ветераны войны, инвалиды, многодетные и получающие адресную социальную помощь люди.

Участники программы поблагодарили президента Ильхама Алиева за эту программу.

Также заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов принял жителей Джалилабадского района, а заместитель министра Вюсал Насирли – жителей Билясуварского района.