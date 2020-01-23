Главный инфекционист Азербайджана: Как не заразиться вирусом 2019-nCoV?

«Тем, кто едет в Китай или возвращается оттуда, а также собирается в страны, где зафиксированы случаи инфекции 2019-nCoV, чтобы избежать заражения этим коронавирусом, прежде всего следует помнить, что заболевание начинается так же, как обычный грипп: ринит, першения в горле, словом, воспаление верхних дыхательных путей».

Главный инфекционист страны считает, что пока нет необходимости обследования всех лиц, которые прибывают из Китая, для выявления минимальных признаков инфицирования. Такие меры предпринимают некоторые близлежащие с КНР страны, в частности, Таджикистан. Вместе с тем в Азербайджане , по его словам, уже предприняты меры, чтобы на границе, при въезде в страну, выявлять заболевших людей. Обследовать достаточно тех, полагает врач, у кого обнаружены признаки острого респираторного заболевания.

Как утверждает Исаев, пока случаев заражения коронавирусом в стране не было. «И вообще маловероятно, чтобы на фоне мер, предпринимаемых международными организациями, самим Китаем и медицинскими структурами Азербайджана, эта инфекция проникла в страну. Тем не менее населению надо придерживаться ряда важных профилактических мер.

Так, гражданам, которые едут в Китай рекомендуется по возможности не посещать город Ухань (провинция Хубэй) и другие регионы, где были зафиксированы случаи 2019-nCoV. Если все же придется посетить эти местности, следует избегать контактов с людьми, у которых наличествуют признаки острого респираторного заболевания. Необходимо использовать медицинские маски в местах массового скопления людей: в торговых объектах, метро, больших закрытых помещениях, автотранспорте и т.д. Маска всегда должны быть при себе, так как это очень надежный инструмент снизить риск заражения коронавирусом. Ну а тщательно соблюдать простые меры гигиены - мыть руки, употреблять только пищу, прошедшую термическую обработку (по предварительным данным, источником инфекции стали мясные и морепродукты), надо не только в Китае, но и у себя дома, причем постоянно. И самое главное, при малейших признаках респираторного заболевания нужно обращаться к врачам, если появились признаки острого респираторного заболевания и желудочно-кишечные расстройства. Только в таком случае снижается риск пневмонии и других осложнений», - советует доктор Исаев.