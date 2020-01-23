Главный инфекционист Азербайджана: Как не заразиться вирусом 2019-nCoV?
Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев рекомендует гражданам страны, предпринимающим поездки в Китай, обзавестись медицинскими масками и строго придерживаться правил гигиены.
Как сказал Дж.Исаев haqqin.az, нашим гражданам следует придерживаться простых, но очень важных правил для предотвращения заражения не известным ранее коронавирусом (2019-nCoV), вызывающим респираторное заболевание и пневмонию.
«Тем, кто едет в Китай или возвращается оттуда, а также собирается в страны, где зафиксированы случаи инфекции 2019-nCoV, чтобы избежать заражения этим коронавирусом, прежде всего следует помнить, что заболевание начинается так же, как обычный грипп: ринит, першения в горле, словом, воспаление верхних дыхательных путей».
Главный инфекционист страны считает, что пока нет необходимости обследования всех лиц, которые прибывают из Китая, для выявления минимальных признаков инфицирования. Такие меры предпринимают некоторые близлежащие с КНР страны, в частности, Таджикистан. Вместе с тем в Азербайджане , по его словам, уже предприняты меры, чтобы на границе, при въезде в страну, выявлять заболевших людей. Обследовать достаточно тех, полагает врач, у кого обнаружены признаки острого респираторного заболевания.
Как утверждает Исаев, пока случаев заражения коронавирусом в стране не было. «И вообще маловероятно, чтобы на фоне мер, предпринимаемых международными организациями, самим Китаем и медицинскими структурами Азербайджана, эта инфекция проникла в страну. Тем не менее населению надо придерживаться ряда важных профилактических мер.
Так, гражданам, которые едут в Китай рекомендуется по возможности не посещать город Ухань (провинция Хубэй) и другие регионы, где были зафиксированы случаи 2019-nCoV. Если все же придется посетить эти местности, следует избегать контактов с людьми, у которых наличествуют признаки острого респираторного заболевания. Необходимо использовать медицинские маски в местах массового скопления людей: в торговых объектах, метро, больших закрытых помещениях, автотранспорте и т.д. Маска всегда должны быть при себе, так как это очень надежный инструмент снизить риск заражения коронавирусом. Ну а тщательно соблюдать простые меры гигиены - мыть руки, употреблять только пищу, прошедшую термическую обработку (по предварительным данным, источником инфекции стали мясные и морепродукты), надо не только в Китае, но и у себя дома, причем постоянно. И самое главное, при малейших признаках респираторного заболевания нужно обращаться к врачам, если появились признаки острого респираторного заболевания и желудочно-кишечные расстройства. Только в таком случае снижается риск пневмонии и других осложнений», - советует доктор Исаев.
Главный инфекционист также отметил, что пока, к сожалению, нет ни вакцины, ни лекарства против новой инфекции. Поэтому следует полноценно питаться, использовать побольше свежих овощей, фруктов, зелени. Это необходимо для повышения сопротивляемости организма, чтобы даже при инфицировании коронавирусом течение болезни проходило бы легче.
Главный инфекционист страны также сделал общее сравнение коранавируса и обычного гриппа. Обычный грипп начинается с признаков ринита, не дает осложнений и характеризуется скорым выздоровлением. А коронавирусы протекают тяжело, с высокой степенью поражения дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. В мире известны 37 видов такого вирусов, которые до недавнего времени были объединены в две, а после выявления вируса в КНР уже в три группы. Две группы коронавируса - тяжелый острый респираторный синдром(ТОРС) и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) вызывают тяжелые заболевания дыхательных путей и могут быть смертельными. Уровень смертности может достигать 35%. Условно говоря, «китайская» группа коронавируса схожа с ТОРС. Этой инфекцией поражены уже 300 человек, шесть человек, то есть 2% заболевших скончались.
«Думаю, - отметил Дж.Исаев, - что в случае с этими 2% было позднее обращение к врачам или какие-то сопутствующие заболевания. В любом случае коронавирус имеет тяжелое течение. В то же время эта инфекция неустойчива в окружающей среде. В общем объеме всех заболевших в мире острыми респираторными заболевания на долю коронавирусов приходится лишь 4-9%».
В борьбе с вирусными инфекциями большая роль принадлежит поведению людей. Человек с острым респираторным заболеванием должен лечиться дома, а не идти на работу и не инфицировать своих сотрудников, пассажиров общественного транспорта. Но а если уж есть очень большая необходимость и придется выйти из дома, то, чтобы не заражать других людей, больной должен носить медицинскую маску, предупреждает врач.