Эр-Рияд открыт для переговоров с Тегераном, «но в действительности это зависит от Ирана», заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд.

В интервью Reuters в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, глава саудовской дипломатии указал на то, что Иран должен смириться с тем, что «не может продвигать свою региональную повестку дня через насилие». Отказ Тегерана от такой повестки рассматривается Эр-Риядом «условием для любых переговоров», пояснил принц, передает израильское издание MIGnews.

Ранее глава МИД Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов к диалогу с Эр-Риядом, если королевство также выразит желание вступить в переговоры.

«Если Саудовская Аравия готова к диалогу, мы всегда готовы к нему с нашими соседями, — сказал руководитель иранского внешнеполитического ведомства. — Мы никогда не закрывали дверь для диалога с нашими соседями, и мы никогда не будем закрывать дверь для диалога с ними».