"Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - заявил Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то адъютант его приносит. "Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.

Лукашенко также вспомнил об отрицательном влияние радиоволн на здоровье человека и возможной опасности искусственного интеллекта.